千葉県商工会議所連合会（千葉県）は12月16日に「in PENTHOUSE」（千葉市）にて「婚活Xmasパーティー～素敵な出逢いをプロデュース～」を開催する。応募資格は千葉県商工会議所連合会会員企業のご家族・従業員の方で20歳～29歳（20代限定）の独身男女が対象。将来、結婚を考えている方、パートナーを探している方に限る。参加条件は、応募資格を満たしたうえで、当日所定の書類を提示いただける方。募集人数は男性15名、女性15名の計30名。

詳細はhttp://www.cfcci.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/29konkatsuXmasParty.pdfを参照。

千葉県商工会議所連合会 http://www.cfcci.or.jp/

地域振興情報http://www.jcci.or.jp/region/

会員向け事業http://www.jcci.or.jp/member/

日本商工会議所「若者・女性活躍推進」～中小企業のための情報ポータルサイト

http://www.jcci.or.jp/sme/labor/youthandwoman/