2018年1月18日 15:45
現在、世界の食品廃棄物は年間13億トンといわれ、世界の食料生産の３分の１を占めている。わが国の食品廃棄物は年間2,775万トン(2014)に達し、そのうち621万トンはまだ食べられるのに捨てられているのが現状。
全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会は、食品ロス削減活動を活発に展開している福井県で2016年に設立され、国の施策の情報発信・研修会の実施等を行っている。また、年末年始の宴会シーズンを捉え、全国47都道府県の自治体が参加し「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンを展開中。宴会の冒頭30分、最後10分は自分の席で料理を食べようという「30・10運動」など、各自治体が知恵を出し合って取り組んでいる。
詳細はhttp://info.pref.fukui.lg.jp/junkan/tabekiri/network/を参照。
全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会 http://info.pref.fukui.lg.jp/junkan/tabekiri/network/
日商・エネルギー環境ナビ http://eco.jcci.or.jp/
ＣＯ2チェックシート http://eco.jcci.or.jp/checksheet