2017年12月19日 14:45
「地域経済分析システム（RESAS）」を活用した地域を元気にする政策アイデアを表彰する「地方創生☆政策アイデアコンテスト2017」の受賞者が決定した。地方創生担当大臣賞には、高校生・中学生以下の部からは福島大学附属小学校の「ふくしまにぎわい大作戦（地元商店街を盛り上げるために私たち小学生ができること）」、大学生以上一般の部からは香川大学 地域連携学生委員会 なえどこの「小豆島×迷路民泊×空き家 ～空き家が島の宝に！？迷路民泊を起点とした観光振興で小豆島がもっと元気に！！～」が選ばれた。今年度は全都道府県から計975件（高校生・中学生以下の部328件、大学生以上一般の部647件）の応募があった。
詳細は、https://contest.resas-portal.go.jp/2017/を参照。
地方創生☆政策アイデアコンテスト2017 https://contest.resas-portal.go.jp/2017/
RESAS https://resas.go.jp/
地方創生 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/index.html