公益社団法人日本観光振興協会は2018年1月25、26日、「全国産業観光フォーラム2017＆第9回愛知県観光交流サミットin半田」を開催する。今回のテーマは「ものづくりと地域づくり～誰でもどこでもできる産業観光～」。ものづくりの文化が地域づくりにつながっている点や事業規模の大小にかかわらず展開次第で産業観光にもなり得るということに力点を置いた構成を予定している。記念講演には株式会社Mizkanの代表取締役社長兼CEOの吉永智征氏を招く他、事例報告とパネルディスカッションでは地域に根差した取り組みを展開する事業者から事例報告を行う。

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