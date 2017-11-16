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東北のPR動画が好評、再生回数1000万回突破（東北観光推進機構）

2017年11月16日 09:47

　東北観光推進機構と東北6県（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）が今年2月からYouTubeで配信している、冬の東北の魅力を海外に伝えるプロモーション動画の再生回数が1000万回を突破した。「Winter Lightsin Tohoku, Japan 4K(Ultra HD)-東北の冬」と題したこの動画は、東北の冬の自然美や生活・文化に根ざした工芸品などを紹介。4Kカメラやドローンなどを使用して撮影され、その美しい映像が話題となっている。また、昨年12月に公開した秋の東北をテーマとした動画の再生回数は、すでに1200万回を超え、こちらも注目を集めている。

　詳細は、http://www.tohokukanko.jp/press/を参照。

 

　　　　東北の冬（YouTube）　https://www.youtube.com/watch?v=cS7R5k7gcAA

　　　　東北の秋（YouTube）　https://www.youtube.com/watch?v=ngNSWQIXFBc&feature=youtu.be

　　　　東北観光推進機構　http://www.tohokukanko.jp/

　　　　地域振興情報　http://www.jcci.or.jp/region/

　　　　まちナビ　http://www.jcci.or.jp/region/town/

　　　　観光ナビ　http://www.jcci.or.jp/region/tourism/

　　　　東日本大震災復旧・復興支援情報　http://www.jcci.or.jp/region/tohokukantodaisinsai/