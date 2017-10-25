2017年10月25日 11:37
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、11月15～17日にビジネスマッチングイベント「新価値創造展2017（第13回中小企業総合展 東京）」を東京ビッグサイトで開催する。優れた製品、技術、サービスを持つ中小企業など約610社が出展。新しいアイデアや技術を求める大企業・中堅企業などの研究開発、事業企画、マーケティング部門をはじめ、新製品やサービスの取り扱いを目指す企業などとの連携構築、共創、ビジネスマッチングを目指す。
会場は、最近注目されている「生産技術、新素材、IoT、ロボット」「健康、予防、医療、介護」「環境、防災、社会・地域課題」のテーマ・カテゴリーごとにゾーニング。来場者が希望する事業内容やマッチング希望内容に最も近いテーマを選ぶことで、出展者情報に迅速にアクセスでき、ビジネスマッチングを効率よく推進できるように考慮している。
詳細は、https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/event/shinkachi2017/を参照。
新価値創造展2017 https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/event/shinkachi2017/
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