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「訪日外国人消費動向調査（7～9月期）」を公表（観光庁）

2017年10月19日 18:32

　観光庁はこのほど、「訪日外国人消費動向調査（平成2979月期）」の速報結果を公表した。平成2979月期の訪日外国人全体の旅行消費額は12,305億円と推計され、前年同期（9,716億円）に比べ26.7％増加した。

　国籍・地域別に見ると、中国が5,432億円（構成比44.1％）と最も大きい。次いで、台湾1,490億円（同12.1％）、韓国1,361億円（同11.1％）、香港941億円（同7.6％）、米国618億円（同5.0％）の順となっており、これら上位5カ国・地域で全体の80.0％を占める。

　また、訪日外国人1人当たり旅行支出は165,412円で、前年同期（155,123円）に比べ6.6％増加した。国籍・地域別に見ると、ベトナム（26万円）、中国（238千円）、フランス（235千円）の順で高い。

　詳細は、http://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_000330.htmlを参照。

 

　　　　観光庁　http://www.mlit.go.jp/kankocho/

　　　　日本政府観光局　http://www.jnto.go.jp/jpn/index.html

　　　　地域振興情報　http://www.jcci.or.jp/region/

　　　　まちナビ　http://www.jcci.or.jp/region/town/

　　　　観光ナビ　http://www.jcci.or.jp/region/tourism/