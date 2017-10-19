観光庁はこのほど、「訪日外国人消費動向調査（平成29年7～9月期）」の速報結果を公表した。平成29年7～9月期の訪日外国人全体の旅行消費額は1兆2,305億円と推計され、前年同期（9,716億円）に比べ26.7％増加した。

国籍・地域別に見ると、中国が5,432億円（構成比44.1％）と最も大きい。次いで、台湾1,490億円（同12.1％）、韓国1,361億円（同11.1％）、香港941億円（同7.6％）、米国618億円（同5.0％）の順となっており、これら上位5カ国・地域で全体の80.0％を占める。

また、訪日外国人1人当たり旅行支出は16万5,412円で、前年同期（15万5,123円）に比べ6.6％増加した。国籍・地域別に見ると、ベトナム（26万円）、中国（23万8千円）、フランス（23万5千円）の順で高い。

詳細は、http://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_000330.htmlを参照。

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