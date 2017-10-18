2017年10月18日 16:01
近年、日本企業の海外進出が加速し、企業関係者が海外に渡航・滞在する機会が増加する一方で、日本人がテロをはじめとする凶悪な事件等に遭遇する危険性が高まっており、企業にとって駐在員や出張者の安全確保は重要な課題となっている。
セミナーでは、海外のリスク管理に詳しい政府関係者と危機管理専門家が、外務省の取組や海外における安全上の各種脅威（一般犯罪、災害、テロ・誘拐、感染症等）と安全対策、緊急事態発生時の対応策について演習を交え講演する。
※詳細・お申込みは下記URLをご参照。
https://www.globalsecurity.jp/seminar/mofa_osaka_c.html
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株式会社オオコシセキュリティコンサルタンツ（OSC）（業務委託先）
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セミナー運営、内容等の全体に関するお問い合わせ
＊外務省 領事局 邦人テロ対策室 担当：後藤
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＊大阪商工会議所 国際部 担当：福田
Tel：06-6944-6411 Fax：06-6944-6248