日本政府観光局（JNTO）は11～12月にかけて、地域のインバウンドプロモーションを検討するワークショップとセミナーを全国各地で開催する。ワークショップをは国内10地域で開催。グループワークを通じて議論しながら、地域の課題に対し、具体的なアクションとしてのプロモーションの方向性や方法を見つけ出す。

インバウンドビジネスセミナーは、「訪日インバウンド新潮流～稼げるインバウンド注目の有望市場～」をテーマに国内6地域で実施。具体的な取り組み事例を有するスピーカーを招き、今注目される欧米豪市場からのインバウンド旅行者がもたらす地域への効果をさまざまな観点から解き明かす。

詳細は、地域インバウンド促進サイト「日本の魅力を、日本のチカラに。」（https://action.jnto.go.jp）を参照。

日本政府観光局 http://www.jnto.go.jp/jpn/index.html

観光庁 http://www.mlit.go.jp/kankocho/

地域振興情報 http://www.jcci.or.jp/region/

まちナビ http://www.jcci.or.jp/region/town/

観光ナビ http://www.jcci.or.jp/region/tourism/