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10月17日「東京 ウィメン・イン・ビジネス・サミット 2017」を開催（在日米国商工会議所（ACCJ））

2017年10月 4日 15:42

　在日米国商工会議所（ACCJ）は、女性活躍の一層の促進やダイバーシティ推進に向けた取り組みを後押しすることを目的とし、2017 ACCJ東京ウィメン・イン・ビジネス・サミットを開催する。

　林文子 横浜市長による基調講演のほか、企業トップによるパネルディスカッション等が行われる。

 

会議名：　    2017 ACCJ東京ウィメン・イン・ビジネス・サミット
日　 時：      2017年10月17日（火）9:30～19:00
会 　場：　    ザ・プリンス・パーク・タワー東京（東京都港区芝公園4-8-1）
プログラム：  http://www.accjwibsummit.com/program3.html
参加費：　    後援団体会員　7,000円　（※日本商工会議所、東京商工会議所は後援団体）
　　 　　　　    その他　　　   　9,000円

参加申込：    以下のURLより申込み（10月10日（火）正午まで）
                 http://www.accjwibsummit.com/non-member-registration-j.html

問い合わせ：在日米国商工会議所（ACCJ）渉外室   担当　伊地知、井手
　　　　　　　　Tel：03-3433-7358            Mail：external@accj.or.jp