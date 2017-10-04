在日米国商工会議所（ACCJ）は、女性活躍の一層の促進やダイバーシティ推進に向けた取り組みを後押しすることを目的とし、2017 ACCJ東京ウィメン・イン・ビジネス・サミットを開催する。

林文子 横浜市長による基調講演のほか、企業トップによるパネルディスカッション等が行われる。

会議名： 2017 ACCJ東京ウィメン・イン・ビジネス・サミット

日 時： 2017年10月17日（火）9:30～19:00

会 場： ザ・プリンス・パーク・タワー東京（東京都港区芝公園4-8-1）

プログラム： http://www.accjwibsummit.com/program3.html

参加費： 後援団体会員 7,000円 （※日本商工会議所、東京商工会議所は後援団体）

その他 9,000円

参加申込： 以下のURLより申込み（10月10日（火）正午まで）

http://www.accjwibsummit.com/non-member-registration-j.html

問い合わせ：在日米国商工会議所（ACCJ）渉外室 担当 伊地知、井手

Tel：03-3433-7358 Mail：external@accj.or.jp