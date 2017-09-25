2017年9月25日 09:50
政府は９月15日、福島県双葉町が申請した「特定復興再生拠点区域復興再生計画」を認定した。本計画は、将来にわたり居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除して居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」の設定やインフラ整備等に関するもの。市町村長が作成し、内閣総理大臣が認定する仕組み。
「特定復興再生拠点区域復興再生計画」制度の概要や認定を受けた双葉町の計画は、http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-4/saiseikyoten/20170913162153.html参照。
福島県復興ステーションhttp://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/
日商東日本大震災復旧・復興支援情報http://www.jcci.or.jp/region/tohokukantodaisinsai/
日商エネルギー・環境ナビhttp://eco.jcci.or.jp/
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