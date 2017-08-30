2017年8月30日 15:15
東北観光推進機構と東北6県（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）が昨年12月からYouTubeで配信している、秋の東北の魅力を海外に伝えるプロモーション動画の再生回数が1000万回を突破した。「Autumun Colors in Tohoku, Japan 4K-東北の秋」と題したこの動画は、東北の秋の自然美と東北に根付く伝統工芸がテーマ。4Kカメラやドローンなどを使用して撮影され、その美しい映像が話題となっている。また、今年2月に公開された冬の東北をテーマとした動画の再生回数も870万回を超え、こちらも注目を集めている。
詳細は、http://www.tohokukanko.jp/press/170825/を参照。
東北の秋（YouTube） https://www.youtube.com/watch?v=ngNSWQIXFBc&feature=youtu.be
東北の冬（YouTube） https://www.youtube.com/watch?v=cS7R5k7gcAA
一般社団法人東北観光推進機構 http://www.tohokukanko.jp/
地域振興情報 http://www.jcci.or.jp/region/
まちナビ http://www.jcci.or.jp/region/town/
観光ナビ http://www.jcci.or.jp/region/tourism/
東日本大震災復旧・復興支援情報 http://www.jcci.or.jp/region/tohokukantodaisinsai/