トップページ > ニュースライン > トレンドボックス > 「訪日外国人消費動向調査（4‐6月期）」を公表（観光庁）

トレンドボックス

「訪日外国人消費動向調査（4‐6月期）」を公表（観光庁）

2017年7月24日 13:21

　観光庁はこのほど、「訪日外国人消費動向調査（平成2946月期）」の結果を発表した。平成294-6月期の訪日外国人全体の旅行消費額（速報）は1776億円と推計され、前年同期（9,534億円）に比べ13.0％増加。1月～6月の上半期の累計では、2456億円と推計され、昨年の上半期（18,839億円）に比べ8.6％増加し、上半期の累計では初めて2兆円を突破した。

　国籍・地域別に見ると、中国が3,682億円（構成比34.2％）と最も大きい。次いで、台湾1,536億円（同14.3％）、韓国1,177億円（同10.9％）、香港852億円（同7.9％）、米国767億円（同7.1％）の順となっており、これら上位5カ国・地域で全体の74.4％を占める。

　一方、訪日外国人1人当たり旅行支出は149,248円で、前年同期（159,933円）に比べ6.7％減少した。

　詳細は、http://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_000317.htmlを参照。

 

　　　　観光庁　http://www.mlit.go.jp/kankocho/

　　　　日本政府観光局　http://www.jnto.go.jp/jpn/index.html

　　　　地域振興情報　http://www.jcci.or.jp/region/

　　　　まちナビ　http://www.jcci.or.jp/region/town/

　　　　観光ナビ　http://www.jcci.or.jp/region/tourism/