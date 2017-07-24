観光庁はこのほど、「訪日外国人消費動向調査（平成29年4‐6月期）」の結果を発表した。平成29年4-6月期の訪日外国人全体の旅行消費額（速報）は1兆776億円と推計され、前年同期（9,534億円）に比べ13.0％増加。1月～6月の上半期の累計では、2兆456億円と推計され、昨年の上半期（1兆8,839億円）に比べ8.6％増加し、上半期の累計では初めて2兆円を突破した。

国籍・地域別に見ると、中国が3,682億円（構成比34.2％）と最も大きい。次いで、台湾1,536億円（同14.3％）、韓国1,177億円（同10.9％）、香港852億円（同7.9％）、米国767億円（同7.1％）の順となっており、これら上位5カ国・地域で全体の74.4％を占める。

一方、訪日外国人1人当たり旅行支出は14万9,248円で、前年同期（15万9,933円）に比べ6.7％減少した。

詳細は、http://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_000317.htmlを参照。

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