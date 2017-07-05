中小企業庁では、地域の中小企業・小規模事業者の人材確保支援に向け、全国でマッチングイベントや人材採用・定着のためのセミナーなどを全国で開催する。平成29年度予算により実施する「地域中小企業人材確保支援等事業」では、地域内外の若者・女性・シニアなどの多様な人材から、地域の中小企業・小規模事業者が必要とする人材を発掘し、マッチング・定着など人材確保を支援。各地方経済産業局が、地域の状況に応じて独自の事業を実施することとなっており、公募により選定された実施事業者が、合同企業説明会や交流会、新人定着研修など、さまざまなイベントを各地で開催する。

詳細は、http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2017/170703jinzai.htmを参照。

平成29年度予算「地域中小企業人材確保支援等事業」ホームページ https://www.chusho-jinzaibank.jp/

中小企業庁 http://www.chusho.meti.go.jp/index.html

中小企業関連 http://www.jcci.or.jp/sme/

雇用・労働 http://www.jcci.or.jp/sme/labor/