2017年6月26日 13:54
復興庁は、「新しい東北 復興ビジネスコンテスト2017」の募集を開始した。同事業は、地域資源を活用した新商品開発・販売、インバウンド需要を取り組む事業など、被災地の地域産業の復興や地域振興に資するビジネスアイデアを表彰し、事業化・事業拡大を支援する。応募できる事業は、これから取り組もうとしているものだけでなく、すでに取り組んでいるものでも可。受賞事業には、PR機会の提供や協賛団体などによるイベントへの招待のほか、パンフレットへの掲載、専門家による派遣指導、資金調達に関する支援などが受けられる。締め切りは8月18日。
詳細は、http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-11/20130820191736.htmlを参照。
復興庁 http://www.reconstruction.go.jp/
地域振興情報 http://www.jcci.or.jp/region/
東日本大震災復旧・復興支援情報 http://www.jcci.or.jp/region/tohokukantodaisinsai/