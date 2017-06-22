日本政府観光局（JNTO）はこのほど、2017年5月の訪日外客数が前年同月比21.2％増の229万5千人で、5月として過去最高となったことを発表した。5月までの累計は1,141万1千人となり、これまでで最も早いペースで1,000万人を超えた。

JNTOでは、「昨年4 月に発生した熊本地震による需要減退の反動増や、航空座席供給量の増加を背景に、韓国では80%を超える好調な伸びを記録し、訪日外客数全体を牽引した。また、香港の端午節や東南アジアの学校休暇をはじめ、旅行需要の高まる時期に向けて各市場で実施した訪日旅行プロモーションの効果も追い風となった」と分析している。

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