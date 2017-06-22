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5月の訪日外客数、前年同月比21.2％増の229万5千人（JNTO）

2017年6月22日 16:28

　日本政府観光局（JNTO）はこのほど、20175月の訪日外客数が前年同月比21.2％増の2295千人で、5月として過去最高となったことを発表した。5月までの累計は1,1411千人となり、これまでで最も早いペースで1,000万人を超えた。

　JNTOでは、「昨年4 月に発生した熊本地震による需要減退の反動増や、航空座席供給量の増加を背景に、韓国では80%を超える好調な伸びを記録し、訪日外客数全体を牽引した。また、香港の端午節や東南アジアの学校休暇をはじめ、旅行需要の高まる時期に向けて各市場で実施した訪日旅行プロモーションの効果も追い風となった」と分析している。

　詳細は、http://www.jnto.go.jp/jpn/index.htmlを参照。

 

　　　　日本政府観光局　http://www.jnto.go.jp/jpn/index.html

　　　　観光庁　http://www.mlit.go.jp/kankocho/

　　　　地域振興情報　http://www.jcci.or.jp/region/

　　　　まちナビ　http://www.jcci.or.jp/region/town/

　　　　観光ナビ　http://www.jcci.or.jp/region/tourism/