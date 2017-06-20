厚生労働省では、就職の機会均等を確保するために、応募者の基本的人権を尊重した公正な採用選考を実施するよう事業主へ呼び掛けている。事業主においては、公正な採用選考の考え方について理解し、差別のない公正な採用選考の実施にむけて積極的な取り組みが求められる。不明な点については、都道府県労働局、ハローワーク（公共職業安定所）で問い合わせを受け付けている。

詳細はhttp://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo.htmを参照。

厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/

都道府県労働局http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

ハローワーク（公共職業安定所）http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

公正な採用選考の基本http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm

事業主啓発用ガイドブックhttp://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/dl/saiyo-01.pdf

採用選考自主点検資料http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/dl/saiyo-02.pdf

事業主啓発用リーフレットhttp://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/dl/saiyo-03.pdf