政府の観光立国推進閣僚会議（主宰＝内閣総理大臣）はこのほど、今後1年を目途とした政府の観光政策の行動計画である「観光ビジョン実現プログラム2017」（観光ビジョンの実現に向けたアクション・プログラム2017）を策定した。政府は、昨年3月に決定した「明日の日本を支える観光ビジョン」で2020年訪日外国人旅行者数4000万人、訪日外国人旅行消費額8兆円などの目標を掲げている。同プログラムには、その実現に向け、魅力ある公的施設の大胆な公開・開放、歴史や文化だけにとどまらない新たな観光資源の開拓による「楽しい国」日本の実現、訪日プロモーションにおける国別戦略の徹底といった「JNTOの大胆な改革」などが盛り込まれている。

詳細は、http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics01_000221.htmlを参照。

観光庁 http://www.mlit.go.jp/kankocho/

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