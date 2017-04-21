観光庁はこのほど、「訪日外国人消費動向調査（平成29年1‐3月期）」の結果を発表した。

平成29年1-3月期の訪日外国人全体の旅行消費額（速報）は9,679億円と推計され、前年同期（9,305億円）に比べ4.0％増加。国籍・地域別に訪日外国人旅行消費額を見ると、中国が3,718億円（構成比38.4％）と最も大きい。次いで、台湾1,334億円（同13.8％）、韓国1,180億円（同12.2％）、香港801億円（同8.3％）、米国463億円（同4.8％）の順となっており、これら上位5カ国・地域で全体の77.4％を占める。訪日外国人1人当たり旅行支出は14万8,066円で、前年同期（16万1,743円）に比べ8.5％減少した。

詳細は、http://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_000310.htmlを参照。

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