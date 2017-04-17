2017年4月17日 17:52
総務省は４月24日、「お試しサテライトオフィス交流セミナー」を開催する。
総務省では、地方でのサテライトオフィス開設を通じた雇用や新たな働き方の創出に向け、民間企業に対するニーズ調査や地方公共団体による誘致戦略策定支援を実施する「お試しサテライトオフィス」事業を実施している。
本セミナーでは、勤務環境を整えた空き公共施設や古民家等を無料で提供し、各企業の希望に応じて勤務体験や開発合宿を行える「お試し勤務」について、モデル地方公共団体の具体的な受け入れプランの情報提供等を行うとともに、「お試しサテライトオフィス」の取り組みに興味のある企業担当者とモデル地方公共団体の関係者間の交流を図る。
参加費は無料で、定員は200名（先着順）。
詳細は http://www.soumu.go.jp/satellite-office/pdf/top/290424_seminar.pdf を参照。
総務省 http://www.soumu.go.jp/
お試しサテライトオフィス http://www.soumu.go.jp/satellite-office/
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観光ナビ http://www.jcci.or.jp/region/tourism/