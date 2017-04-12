経済産業省はこのほど、「海外現地法人四半期調査（平成28年10～12月期）」の結果を公表した。売上高（全地域合計）は、前年同期比プラス4.3％と3期連続の増加。地域別（北米、アジア、欧州）に見ると、構成比の高いアジア（構成比50.0％）は、同プラス4.3％と3期連続の増加となり、特にASEAN4の輸送機械が増加となった。また、北米（同30.4％）は、同プラス2.5％と14期連続で増加し、欧州（同12.1％）では、同プラス4.0％と3期連続で増加となった。

設備投資額（全地域合計）は、前年同期比マイナス1.4％と11期連続の減少。地域別に見ると、構成比の高いアジア（構成比46.6％）は、同マイナス12.4％と16期連続で減少し、特にASEAN4は6期連続で2桁の減少となった。一方、北米（同36.4％）は、同プラス21.4％と2期連続で増加し、欧州（同10.0％）は、同プラス13.6％と4期連続の増加となった。

詳細は、http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170329003/20170329003.htmlを参照。

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