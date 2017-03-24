国土交通省はこのほど、地方空港における国際線の就航を強力に推進するため、国が重点的に支援を行う「訪日誘客支援空港」の認定に向けた募集を開始した。

国土交通省では、地方空港へのLCCなどの国際線の就航を強力に推進するため、所在する地方自治体などが高いレベルで誘客・就航促進の取り組みを行う地方空港を「訪日誘客支援空港」と認定した上で、平成29年度予算（案）において、新規就航・増便に係る着陸料の軽減や補助、航空旅客の受け入れ環境高度化に係る施設整備への補助など、総合的な支援措置を講じることとしている。認定に当たっては、地域から提出される国際線就航促進などのための計画を評価した上で対象空港を決定する。

詳細は、http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku19_hh_000065.htmlを参照。

国土交通省 http://www.mlit.go.jp/index.html

地域振興情報 http://www.jcci.or.jp/region/

観光ナビ http://www.jcci.or.jp/region/tourism/