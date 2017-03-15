2017年3月15日 18:51
中小企業庁はこのほど、「平成27年度地域商業自立促進事業モデル事例集」を発行した。中小企業庁では平成27年度地域商業自立促進事業において、商店街の中長期的発展および商店街の自立化を促進することを目的に、商店街が単独で、またはまちづくり会社などの民間企業や特定非営利活動法人などと連携して行う「地域資源活用」「外国人対応」「少子・高齢化対応」「創業支援」「地域交流」の分野に係る取り組みを支援。同事例集では、平成27年度地域商業自立促進事業（自立促進支援事業）を活用した47事例について、事業実施の背景や事業の成果などを掲載している。
詳細は、http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2017/170302jireisyu.htmを参照。
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