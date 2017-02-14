2017年2月14日 14:07
一般社団法人世界貿易センター東京は、3月13日（月）と4月6日（木）に東京で「WTC午餐会」を開催し、日本商工会議所が後援いたします。
詳細・お申し込み方法は以下をご覧ください。
◆「地方再生に観光が果たす役割」（仮）
主賓：清野 智 氏 （東日本旅客鉄道株式会社 取締役会長）
日時：2017年３月13日（月） 12:00～13:45
場所：世界貿易センタービル 38階「フォンテーヌ」
（東京都港区浜松町2－4－1）
参加費：各地商工会議所会員 4,000円、非会員 5,000円
詳細・お申込み：以下のファイルをご参照ください。
◆「東京會舘とわたし」
主賓：辻村 深月 氏 （直木賞受賞作家））
日時：2017年4月6日（金） 12:00～13:55
※14:00～ サイン会付ティーパーティーを予定（午餐会参加費の他に、別途参加費がかかります）
場所：世界貿易センタービル 38階「フォンテーヌ」
（東京都港区浜松町2－4－1）
参加費：各地商工会議所会員 8,000円、非会員 10,000円
※サイン会付ティーパーティー参加費は 会員800円、非会員1,000円
詳細・お申込み：以下のファイルをご参照ください。