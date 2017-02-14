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WTC午餐会（3月13日、4月6日）のご案内（一般社団法人世界貿易センター東京）

2017年2月14日 14:07

　一般社団法人世界貿易センター東京は、3月13日（月）と4月6日（木）に東京で「WTC午餐会」を開催し、日本商工会議所が後援いたします。

　詳細・お申し込み方法は以下をご覧ください。

 

　◆「地方再生に観光が果たす役割」（仮）　

　　　主賓：清野　智　氏　（東日本旅客鉄道株式会社　取締役会長）

　　　日時：2017年３月13日（月）　12:00～13:45

　　　場所：世界貿易センタービル　38階「フォンテーヌ」

　　　　　　（東京都港区浜松町2－4－1）

　　　参加費：各地商工会議所会員　4,000円、非会員　5,000円

　　　詳細・お申込み：以下のファイルをご参照ください。

　　　　　　　　　　170313開催案内兼申込書.docx

　　

　◆「東京會舘とわたし」

　　　主賓：辻村　深月　氏　（直木賞受賞作家））

　　　日時：2017年4月6日（金）　12:00～13:55

　　　　　　※14:00～　サイン会付ティーパーティーを予定（午餐会参加費の他に、別途参加費がかかります）

　　　場所：世界貿易センタービル　38階「フォンテーヌ」

　　　　　　（東京都港区浜松町2－4－1）

　　　参加費：各地商工会議所会員　8,000円、非会員　10,000円

　　　　　　※サイン会付ティーパーティー参加費は　会員800円、非会員1,000円

　　　詳細・お申込み：以下のファイルをご参照ください。

　　　　　　　　　　170406開催案内兼申込書.docx

 