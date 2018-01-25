青梅商工会議所（東京都、小澤順一郎会頭・小澤酒造）は青梅市役所・株式会社まちつくり青梅と地元の不動産事業者の４者共同で３月末日まで、青梅駅前に物件情報紹介ギャラリー「アキヤ不動産」を開設する。この「アキヤ不動産」は、中心市街地の活性化に取り組む「まちつくり青梅」の事業の１つ。

そしてこのギャラリーは、同不動産が実施する市内の空き家、空き店舗の入居希望者の見学ツアーと連携している（実施日は１月26日～28日）。ツアーへの参加にはギャラリーや公式サイトで事前の申し込みが必要。問い合わせは、まちつくり青梅（ＴＥＬ０４２８－２７－２４４０受付時間は10時～17時）まで。なおギャラリー内には、子どもが遊べる“キッズスペース”も併設している。

詳細はhttp://life-ome.com/are/%e3%82%a2%e3%82%ad%e3%83%a4%e8%a6%8b%e5%ad%a6%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99/を参照。

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