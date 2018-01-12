玉島商工会議所（岡山県）は2月25日に「玉島市民交流センター」にて「～looking for true love～婚活」を開催する。

参加条件は男性が35歳～45歳程度の方、女性が30歳～40歳程度の方で男女ともに独身の方に限る。原則男性は倉敷市在住、在勤の方。募集人数は男性30名、女性30名の計60名。先着順定員になり次第締め切り。

オシャレなフレンチ料理を一緒に作り、食事を楽しみながら、親睦を深めていただく。

詳細はhttp://www.tamashima-cci.or.jp/cms/wp-content/uploads/2018/01/140706b1bc8d531fe8c0a732d36b6ca2.pdf を参照。

玉島商工会議所 http://www.tamashima-cci.or.jp/

地域振興情報http://www.jcci.or.jp/region/

会員向け事業http://www.jcci.or.jp/member/

日本商工会議所「若者・女性活躍推進」～中小企業のための情報ポータルサイト

http://www.jcci.or.jp/sme/labor/youthandwoman/