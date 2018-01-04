千葉商工会議所（千葉県、和賀幸雄会頭・和賀組）は、同県内の船橋（板谷直正会頭・協和工業）、習志野（白鳥豊会頭・白鳥製薬）、八千代（上代修二会頭・サンカジロ）、浦安（柳井光子会頭・山一興産）の各商工会議所と2月7日に船橋市で合同開催する「ビジネス交流会in船橋」の参加者を募集している。

本交流会は、地域を超えた事業拡大・取引促進を図るため開催されるもの。当日は第1部として事業ＰＲ（1社60秒以内）、第2部として「懇談会（名刺交換、商品展示など）」が行われる。参加費は1人あたり2000円で1事業所2人まで。募集事業所数は70。参加希望事業所は、貴社名と連絡先のほか、業種、事業内容、求めている仕事・お困りごとなどを参加申込書に記入のうえ、1月19日までに事務局を務めている千葉商工会議所に応募（提出）のこと。

詳細は、https://www.chiba-cci.or.jp/wp-content/uploads/2017/12/business-kouryuukai20180207.pdfを参照。

船橋商工会議所 http://www.e-funabashi.com/

習志野商工会議所 http://www.narashino-cci.or.jp/

八千代商工会議所 http://www.yachiyocci.jp/

浦安商工会議所 http://www.urayasu-cci.or.jp/

千葉商工会議所 https://www.chiba-cci.or.jp/

会員向け事業http://www.jcci.or.jp/member/

中小企業関連情報http://www.jcci.or.jp/sme/