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地域最前線

製造業のイメージアップを狙う「会津ゲンバ男子」カレンダーを作成（会津若松商工会議所）

2017年12月21日 09:35

　会津若松商工会議所（福島県、渋川恵男会頭・渋川問屋）工業部会はこのほど、「会津ゲンバ男子」を活用したカレンダーを作成した。

　「会津ゲンバ男子」とは、ゲンバでイキイキと働く“オトコマエ”な男女含めた若者たちの姿を紹介し、製造業のイメージアップを図ると共に、仕事への関心を高めることも目的として平成28年度より始まった事業。

　当カレンダーは同部会の事業所などに配布する他、会津地域の中学校・高等学校及び各書店などへの配布も行っており、若者の製造業への関心を高め、人材確保も目指している。

　詳細は、http://www.aizu-cci.or.jp/a-cci-inC1/02-topics/t2017/t2017-15.htmを参照

　公式サイトは、こちらhttp://www.aizu-cci.or.jp/genba/

    

 

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