尼崎商工会議所（兵庫県、吉田修会頭・音羽電機工業）、西宮商工会議所（兵庫県、辰馬章夫会頭・辰馬本家酒造）、伊丹商工会議所（兵庫県、北嶋一郎会頭・伊丹産業）、宝塚商工会議所（兵庫県、宮本博司会頭・宮本工務設計事務所）の４商工会議所は平成30年２月９日、「第８回 阪神間４商工会議所 会員大交流会」を開催する。

「ビジネスパートナーをきっと見つけられる！」と銘打って、商工会議所会員事業所向けの異業種間の新たな出会いの場を設ける。

また、同時企画として「知ってる？伝統産業!!」というテーマで、園田学園女子大学名誉教授の田辺眞人氏や、そして各地の伝統産業を代表する方々を迎えての講演会も実施。申し込みは平成30年１月12日まで。締切日以降の申し込みは名簿に記載されないので要注意。参加費は１人３０００円。定員数は、会員交流会は２５０人、同時企画は１００人。同所は「出会いを強力にサポートします！名刺をたくさんお持ちください」と話している。

詳細は、http://www.takarazuka-cci.or.jp/4shou_kouryu/を参照。

尼崎商工会議所http://www.amacci.or.jp/

西宮商工会議所https://n-cci.or.jp/

伊丹商工会議所http://www.itami.jp/

宝塚商工会議所http://www.takarazuka-cci.or.jp/

地域振興情報http://www.jcci.or.jp/region/

まちナビhttp://www.jcci.or.jp/region/town/

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