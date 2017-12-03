加賀商工会議所（石川県、新家康三会頭・大同工業）、金沢商工会議所（同、安宅建樹会頭・北國銀行）、七尾商工会議所（同、大林信治会頭・のと共栄信用金庫）はこのほど、石川県が実施している「いしかわ婚活応援優秀企業知事表彰」を受賞した。

「いしかわ婚活応援企業」とは、企業や団体内で結婚支援の担当者を選任し、希望する独身社員に県や公益財団法人いしかわ結婚・子育て支援財団が行う婚活事業の情報提供や参加を呼び掛けるなど、出会いと結婚を後援する企業・団体のこと。本年8月末時点で140認定されており、このうち表彰基準をクリアした11企業・団体に加賀、金沢、七尾の3商工会議所が含まれ、このほどの表彰に至った。3商工会議所は、おのおのが実施している婚活事業の取り組みが評価された。

詳細は、http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kisya/h29/documents/1026shoshika.pdfを参照。

加賀商工会議所 http://kagaworld.or.jp/

金沢商工会議所 http://www.kanazawa-cci.or.jp/

七尾商工会議所 https://www.nanao-cci.or.jp/

公益財団法人いしかわ結婚・子育て支援財団 https://www.i-oyacomi.net/kekkon/news/374/

日本商工会議所「若者・女性活躍推進」～中小企業のための情報ポータルサイト

http://www.jcci.or.jp/sme/labor/youthandwoman/