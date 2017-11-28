甲府商工会議所（山梨県、金丸康信会頭・テレビ山梨）、上田商工会議所（長野県、栁澤憲一郎会頭・上田ガス）、上越商工会議所（新潟県、髙橋信雄会頭・高助）の3商工会議所は10月6日、甲府商工会議所において、戦国武将をテーマとした広域観光連携事業の推進を目的に、「三国同盟」を締結し、協定書の調印式を行った。

上田・上越商工会議所は平成26年度より広域観光連携事業を推進、すでにバス会社などが旅行商品化しているが、平成30年度より甲府商工会議所が加わり、今後は3者で同事業を推進していく。

当日は、各所の会頭がそれぞれ陣羽織を着用して協定書にサイン。また、3地域の名産品や菓子を交換して連携強化を誓った。

今後は、12月には甲府商工会議所が主催し、「上田→甲府」および「上越→甲府」コースのモニターツアーを実施する予定。また、3地域のポータルサイトの立ち上げやパンフレットの作成を行い、3地域による「必勝祈願の旅」の取り組みを開始する。

（写真左から、金丸会頭、栁澤会頭、髙橋会頭）

甲府商工会議所http://www.kofucci.or.jp/

上田商工会議所http://www.ucci.or.jp/

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