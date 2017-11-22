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地域最前線

カナダの最新事情セミナー「カナダ政府のエネルギー・ＡＩ分野における取組／日本企業の進出・投資動向」を開催（日本・カナダ商工会議所協議会）

2017年11月22日 09:45

 

　日本・カナダ商工会議所協議会は、カナダの最新事情を紹介するセミナーを開催する。当日は、在日カナダ大使館よりエネルギー・ＡＩなど話題の分野におけるカナダ政府の取組を紹介。また、ジェトロから最近の日系企業の進出や投資の動向を聞く。

　詳細は、http://event.tokyo-cci.or.jp/uploads/event/doc/81161_1.pdfを参照。

 

 

日　時 1213日（11:0012:3010:45～受付開始）

内　容  ◇セミナー11:0012:00

　　　　　　　　　「エネルギー・ＡＩ分野におけるカナダ政府の取組（仮題）

　　　　　　　　　　在日カナダ大使館 参事官　アンドレア・クレメンツ　氏

　　　　　　　　　　※英語と日本語での解説になります。また、日本語の資料をご用意します。

　　　　　　　　　「最近の日系企業の進出や投資の動向（仮題）

　　　　　　　　　　日本貿易振興機構（ジェトロ）

　　　　　　　　　　　日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO

　　　　　　　　　　　海外プロモーション企画課長　中村 和生

　　　　　　　　　　（ジェトロ・トロント事務所 前所長）

　　　　　◇ネットワーキング12:0012:30

場　所  在日カナダ大使館　住所：東京都港区赤坂7-3-38（地図はこちらをご参照ください）

参加費  無料

定　員＞　80

 

 