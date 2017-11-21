日本・カナダ商工会議所協議会は、カナダの最新事情を紹介するセミナーを開催する。当日は、在日カナダ大使館よりエネルギー・ＡＩなど話題の分野におけるカナダ政府の取組を紹介。また、ジェトロから最近の日系企業の進出や投資の動向を聞く。

詳細は、http://event.tokyo-cci.or.jp/uploads/event/doc/81161_1.pdfを参照。

＜日 時＞ 12月13日（水）11:00～12:30（10:45～受付開始）

＜内 容＞ ◇セミナー（11:00～12:00）

「エネルギー・ＡＩ分野におけるカナダ政府の取組（仮題）」

在日カナダ大使館 参事官 アンドレア・クレメンツ 氏

※英語と日本語での解説になります。また、日本語の資料をご用意します。

「最近の日系企業の進出や投資の動向（仮題）」

日本貿易振興機構（ジェトロ）

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO）

海外プロモーション企画課長 中村 和生氏

（ジェトロ・トロント事務所 前所長）

◇ネットワーキング（12:00～12:30）

＜場 所＞ 在日カナダ大使館 住所：東京都港区赤坂7-3-38（地図はこちらをご参照ください）



＜参加費＞ 無料



＜定 員＞ 80名

