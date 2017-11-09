七尾商工会議所（石川県、大林重治会頭・のと共栄信用金庫）と氷見商工会議所（富山県、寺下利浩会頭・氷見まちづくり）は現在、「氷見・七尾 新商品コンテスト」の作品を募集している。

平成28年２月に能越自動車道 七尾氷見道路が全線開通し、氷見市と七尾市がより身近になったことから、両所はコラボレートしてさまざまな視点や発想からの新商品を募集することにした。両所は「両市の魅力を詰め込んだ新商品の開発・販路開拓支援策を講じて全国に発信する取り組みにつなげたいと考えている」と話している。応募資格は氷見市・七尾市の事業者および創業予定者。応募締め切りは12月14日（木）午後５時まで。

詳細は、http://www.nanao-cci.or.jp/pdf/2017Contest-Himi-Nanao.pdfを参照。

氷見商工会議所http://www.ccis-toyama.or.jp/himi/

七尾商工会議所http://www.nanao-cci.or.jp/

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