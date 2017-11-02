高知県の高知商工会議所（青木章泰会頭・四国銀行：事務局）、土佐清水商工会議所、中村商工会議所、須崎商工会議所、安芸商工会議所の5商工会議所は11月16日、高知市内の華珍園別館で、県内の生産加工業者が旬の食材を持ち寄る「冬食材の即売会・試食会・商談会」を開催する。

伴走型小規模事業者支援推進事業として開催されるもので、県内からこだわりの食材を扱う12社が出展する予定。旬の野菜や果物のほか、脂が乗った清水サバの刺身用フィーレ（三枚おろし）、カタクチイワシやマイワシ、四万十産鶏肉などがそろう。「お試し購入」「事前味見」ができるので、飲食店などには忘年会・新年会のメニュー開発などに役立つイベントだ。

参加費無料。参加申し込み締め切りは11月10日。

詳細は、http://www.cciweb.or.jp/kochi/seminar-kenshu/20171116_matching.htmlを参照。

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