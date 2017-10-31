2017年10月31日 18:30
橿原商工会議所（奈良県）は、平成29年10月31日（火）から11月６日（月）まで、東京・秋葉原の日本百貨店しょくひんかんで「万葉のおもてなし 橿原（奈良県）フェア」を開催している。
期間中、日本酒や漬物、菓子といった橿原の逸品の試食販売を行うほか、11月２日（木）～５日（日）の４日間は、橿原の特産品が当たる抽選会等のイベントを行う。
営業時間は各日11時から20時まで（11月１日は店舗定休日）。
詳細は http://kashihara-cci.or.jp/latest_information/201710275865/ を、
店舗アクセスについては http://syokuhinkan.nippon-dept.jp/ を参照。
橿原商工会議所 http://kashihara-cci.or.jp/
日本百貨店しょくひんかん http://syokuhinkan.nippon-dept.jp/
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