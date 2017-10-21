足利商工会議所（栃木県、早川 慶治郎会頭・足利フラワーリゾート）は11月25、26日、「足利銘仙」（着物）を着てまち歩きを楽しむ「足利道楽・楽ジュアリーツアー」を開催する。

モダンな柄と斬新な色使いが当時の女性に好まれ、昭和初期に爆発的な人気を博した大衆着物「足利銘仙」。当日は、足利学校・鑁阿寺（ばんなじ）をはじめとする歴史スポットや、風情のある石畳み通り、路地裏など、見どころ満載の足利のまちなかを着物姿で散策する。着物レンタルも用意されており、お好みの銘仙着物を選べる楽しみもある（着付け付）。定員は各日先着100人（定員になり次第締め切り）。申し込み受け付けは11月10日まで。

詳細は、https://www.ashikagadouraku.jp/を参照。

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