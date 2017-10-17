郡山商工会議所（福島県、滝田康雄会頭・恒和薬品）青年部は10月31日まで、「日本遺産 一本の水路スタンプラリー」を開催している。同スタンプラリーは、日本遺産ストーリーの舞台となった「安積(あさか)疏水・安積開拓」にちなんだ名所・文化財９カ所のうち６カ所以上のスタンプを集めた方に、抽選で賞品をプレゼントする企画。

スタンプラリーＭＡＰやスタンプ台紙兼応募ハガキは市内９カ所（十六橋、上戸頭首工、沼上発電所、安積疏水神社、安積疏水事務所、久留米水天宮（※久留米公民館内）、大久保神社、郡山市歴史資料館、中條邸跡）に設置し配布している。（※久留米水天宮の分は久留米公民館内に移動。）

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