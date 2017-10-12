2017年10月12日 15:53
平塚商工会議所（神奈川県、常盤卓嗣会頭・トキワヤ代表取締役）は10月26～28日の3日間、ひらつかサン・ライフアリーナで、「第13回ビジネスマッチングイベント 湘南ひらつかテクノフェア」を開催する。
同イベントは、製造業の販路拡大、ビジネスチャンスの創出など地域産業の振興を図ることを目的に行われているもので、湘南・西湘・県央地域における最大規模のビジネスマッチングイベント。今回は、平塚市内外から91企業・団体が出展し、さまざまな工業製品や新技術、サービスなどを紹介する。
期間中は、魅力ある経営や女性のキャリアに関する講演が行われるほか、さまざまなイベントを実施。27日には、アリーナ特設会場で「ビジネス交流・情報発信事業 テクノビジネスプロモーション2017」を開催し、参加企業による自社製品・サービスに関するプレゼンテーションや、名刺交換を行うビジネス交流会も実施する。
詳細は、http://www.shokonet.or.jp/hiratuka/techno/を参照。
平塚商工会議所http://www.shokonet.or.jp/hiratuka/
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