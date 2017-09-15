千葉商工会議所（千葉県、石井俊昭会頭・千葉銀行）は9～11月に、現場実習型の創業塾「ちばマイプロジェクト発見伝」を開講するに当たり、9月20日まで、参加者を募集している。

同事業は、女性を対象とした初めての現場体験型創業塾。創業を目指す人または創業3年未満の人で、千葉市内で創業を希望する人または進出したい人を募集し、応募者の中から3人を選定（書類および面接など）、10月中旬から現場実習を行う。

現場実習では、9人の女性経営者の一日に密着し、普段立ち入ることのできない活動の場を体験、経営者の心意気を学ぶことができる。

また、同創業塾では早稲田大学社会科学総合学術院教授の野口智雄氏など3人の特別講師による講演、およびディスカッションも実施する。

詳細は、同所ホームページを参照。

千葉商工会議所https://www.chiba-cci.or.jp/

地域振興情報http://www.jcci.or.jp/region/

まちナビhttp://www.jcci.or.jp/region/town/

若者・女性の活躍推進http://www.jcci.or.jp/sme/labor/youthandwoman/