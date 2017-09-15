村上商工会議所（新潟県、川崎久会頭・カネダイ川崎商店）は10月26、27日の2日間、「第5回越後むらかみバル街～街をぶらりと、食べて飲んでハシゴしよう！～」を、市内26店舗の参加の下、開催する。時間は両日とも17時から23時（予定）まで。テーマは、「鮭（サケ） 酒（さけ） 人情（なさけ） むらかみ」。

「ドリンク１杯＋おつまみ１品」を楽しみながら、たくさんの飲食店をはしごする本イベントのチケット（前売券）は9月19日から販売開始。同所のほか本イベント参加店舗などで半券３枚綴りが2000円で購入できる。また、今回は市内循環バスも運行され、飲食店間の移動も簡単に行える。

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