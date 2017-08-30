魚津商工会議所（富山県、大愛高義会頭・オーアイ工業）、滑川商工会議所（富山県、今家英明会頭・三晶技研）、黒部商工会議所（富山県、川端康夫会頭・川端鐵工）は９月12日、合同講演会「次世代自動車に向けた技術開発の動向」を開催する。当日は、株式会社デンソー顧問（元専務取締役）で福井県産業労働部シニアアドバイザーの白崎慎二氏が登壇。デンソーの取り組みと国が進める地域創生活動をあわせて紹介する。

受講料は無料で、定員は100人。１事業所に２人まで申し込み可能で、定員に達し次第締め切る。

詳細は、http://www.ccis-toyama.or.jp/namerikawa/latest_information/201708221153/を参照。

魚津商工会議所http://www.ccis-toyama.or.jp/uozu/

滑川商工会議所http://www.ccis-toyama.or.jp/namerikawa/

黒部商工会議所http://www.ccis-toyama.or.jp/kurobe/

地域振興情報http://www.jcci.or.jp/region/

中小企業関連情報http://www.jcci.or.jp/sme/

会員向け事業http://www.jcci.or.jp/member/