長岡商工会議所（新潟県、丸山智会頭・新潟県米菓工業協同組合）は11月18、19日に「ながおか野菜クオーレ祭り」を開催するに当たり、出店者を募集している。

同事業は、小規模事業者の売り上げ向上を支援する目的で行われているもので、今年で3回目。長岡野菜などの地元産品を使用した加工食品やスイーツ、地域の特産品に特化した展示即売会だ。昨年は48事業者86店舗が出店し、1万6000人が来場した。

出店対象は、加工食品や農産物、特産品などの販売、飲食、展示、試食、商談ができる長岡市内の小規模事業者。出店料は無料。申し込み締め切りは、9月15日。

詳細は、http://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/cd/751を参照。

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