いわき商工会議所（福島県、小野栄重会頭・オノエー）は、「いわき市中小企業・小規模企業経営発達補助金」の応募を受け付けている。対象者はいわき市に事業所などを有する中小企業および小規模企業で、計画作成から実践まで、商工会議所や専門家、金融機関が伴走型支援を行う。補助対象経費は機械装置費や広報費、展示会出展費、旅費、開発費、専門家謝金などで、補助率は補助対象経費の３分の２以内。申請書類の送付締め切りは９月29日。

同補助金は、同所や同市内の大手企業、金融機関、同市などの出資により創設された「いわき市中小企業・小規模企業振興基金」を原資としている。震災後の復興需要がピークアウトし、経済の落ち込みが懸念される中、同市内の中小企業・小規模企業のおかれている状況は、人口減少・少子高齢化といった環境の変化が深刻化しており、同基金は、このような状況を改善することを目指し創設された。

詳細は、http://www.iwakicci.or.jp/2017/08/01/3095.htmlを参照。

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