旭川商工会議所（北海道、新谷龍一郎会頭・新谷建設）は11月３日、「旭川大雪観光文化検定試験」を実施する。同検定では、旭川地域に関する歴史、文化、産業、暮らしなど多分野にわたって正しく理解し、次の世代に語り継いでいくことを目的に行っているもの。合格者には、「合格証書」・「認定証カード」・「バッジ」が授与される。また、旭川ならびに小樽市内の有料観光施設の入館料が割り引き、あるいは免除される特典を受けることができる。受験申し込みは９月19日～10月16日。

詳細は、http://www.ccia.or.jp/examination/akj/index.htmlを参照。

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