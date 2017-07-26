津島商工会議所並びに江南商工会議所（愛知県）は9月10日に「なばなの里」にて「縁結び交流会 LOVE CHANCE PARTY」を開催する。参加条件は男性は津島市及び江南市内に在住又は在勤の25歳から45歳位の独身の方、女性は25歳から45歳位の独身の方に限る。募集人数は男性30名、女性30名の計60名。応募多数の場合は抽選。

本交流会は過去7年で約70組のカップルが誕生した実績がある。



詳細は http://tsushima-cci.or.jp/wpdata/wp-content/uploads/2017/06/170615_lovechanparty.pdf を参照。

津島商工会議所http://tsushima-cci.or.jp/

江南商工会議所http://www.konan-cci.or.jp/

地域振興情報http://www.jcci.or.jp/region/

会員向け事業http://www.jcci.or.jp/member/

日本商工会議所「若者・女性活躍推進」～中小企業のための情報ポータルサイト

http://www.jcci.or.jp/sme/labor/youthandwoman/