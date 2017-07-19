府中商工会議所（広島県、北川 祐治会頭・北川鉄工所）は８月31日まで、「第４回 あるぢゃん ええぢゃん府中のお店大賞」の推薦を受け付けている。同賞は、市内で営む小売店・飲食店・サービス店の中から、地域振興発展に寄与している優良店舗を表彰するものだ。

今回は「家族のイチオシ飲食店」「友人・同僚イチオシの飲食店」「私のイチオシ小売店・サービス店」の３ジャンルで投票。最多得票店にそれぞれ大賞を授与する。また、推薦者にも抽選で20人に受賞店で利用できる商品券（2000円分）をプレゼント。発表は11月上旬を予定している。

詳細は、http://www.fuchucci.or.jp/contents/wp-content/uploads/2017/06/1b28dbaeef9ae15fafd9d63dade0c9f31.pdfを参照。

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