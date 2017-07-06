2017年7月 6日 11:31
今治商工会議所（愛媛県、檜垣清隆会頭、檜垣造船）は、8月20日（日）に、平成17年の市町村合併により誕生した「新今治市」の地域資源の魅力を再認識し、郷土愛を育んでもらおうと平成21年からスタートの“いまばり博士検定”の第9回目を施行する。
レベルは、小学生を対象とするジュニアコーズのほか、初級・中級・上級が設置されている。出題範囲は、今治市の概要・人物・歴史・観光・自然・文化・産業・特産品などで、公式ガイドブック「新いまばり博士」で学習できる。
受験料は、ジュニア500円、初級1,000円、中級1,500円、上級2,000円。受験申し込み締め切り日は7月31日(月)となっている。申し込み方法は、同所窓口のほか、郵送、銀行振込でもできる。
詳細は、http://www.imabaricci.or.jp/contentscci.php?prm=hakase/hakaseを参照。
今治商工会議所 http://www.imabaricci.or.jp/
地域振興情報 http://www.jcci.or.jp/region/
まちナビ http://www.jcci.or.jp/region/town/