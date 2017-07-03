2017年7月 3日 09:55
銚子商工会議所（千葉県、宮内智会頭、ミヤベル機工）は、洋上風力発電が海洋大国日本において潜在的ポテンシャルが高く、特に銚子沖は日本でも有数の風況の良い地域として注目されていることを受け、「未来を拓く洋上風力発電プロジェクト～日本初！沖合洋上風力への挑戦～」と題して「洋上風力講演会」を開催する。
講師は、銚子沖にわが国で最初の沖合洋上風力発電の実証研究設備を設置した国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構の伊藤正治氏が務める。受講申し込みは同所事務局まで（TEL：0479-25-3111）。
詳細は、http://www.cho-cci.or.jp/service-keiei-OffshoreWindPowerSeminar20170718.htmlを参照。
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