三島商工会議所（静岡県、稲田 精治会頭・三島信用金庫）は6月30日、同所で「販路拡大売上アップセミナー」を開催する。

同セミナーは、小規模事業者を対象とした「響けバイヤー大作戦 商談会出展支援事業」の一環として行われるもの。講師にはスーパー・明治屋のブランド商品の開発を手掛けた経験を持つ中小企業診断士、フードビジネススクエアの瀧下広明氏が登壇し、商品ターゲットや、商談で大切なこと、商談会を通して販路を展開する方法などを成功事例も紹介しながら解説する。受講料は無料。申し込み締め切りは、6月26日。

また、同セミナー受講者で、希望する事業者には7月中旬より商談会出展へ向けた研修や個別相談を実施。11月上旬の「地方銀行フードセレクション2017」、または2月上旬の「ギフトショー」への出展を同所がサポートする。

問い合わせは同所へ。

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